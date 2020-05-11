AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
رغم الإمكانيات الضئيلة التي تعاني منها "كوستاريكا" على مستوى الصحة إلا أنها استطاعت أن تتصدى لفيروس كورونا المستجد، بل وتتخذ خطواتها الأولى في إنتاج علاج لهذا الفيروس.

كانت "كوستاريكا" بكثافتها السكانية البالغة  5 ملايين نسمة أولى الدول بأمريكا الوسطى التي تفشى فيروس كورونا داخل حدودها، ولكن على مدار هذه الفترة الماضية لم يتجاوز عدد الإصابات أكثر من 780 إصابة ووفاة 6 أشخاص فقط، بينما شفي 480 مصاب، بحسب ما نشرت صحيفة " The "Tico Times الكوستاريكية.

كانت تجربة كوستاريكا محط إعجاب من قبل منظمة الصحة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي وصف تجربتها بأنها الاكثر نجاحًا في مكافحة وباء كوفيد -19، رغم إمكانياتها الضعيفة فهناك لكل 1000 مواطن طبيب واحد فقط.

وأوضحت السطات بـ كوستاريكا أنه يتم إجراء الاختبار على المواطنين، وحاليًا يعكف الاطباء والعلماء على تطوير مصل من بلازما المتعافين، وذلك لمقاومة الفيروس بالأجسام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

إصابة ولي عهد بريطانيا بـ فيروس كورونا

بلازما المتعافين تنقذ حياة مصابي كورونا في العالم.. اعرف الحكاية

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ أسبوعين

إيطاليا تسجل 604 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا

بعيدا عن الأدوية.. تطبيق طريقة للعلاج من كورونا في الولايات المتحدة بعد نجاحها في الصين

ترشيحاتنا

من جديد.. إبراهيم سعيد يشعل السوشيال ميديا بتقليد مبروك عطية

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

"الغداء المبارك" في رمضان .. حرص عليه رسول الله.. وأوصى بتناوله في هذا الوقت لتحصيل البركة

شاهد .. رجاء الجداوى تنشر صورة لها بالحجاب

بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم