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زي المطاعم.. سر تتبيلة الفراخ.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:31 ص
سر تتبيلة الفراخ
سر تتبيلة الفراخ
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حياة عبد العزيز
تبحث الكثير من السيدات على طرق لتتبيل الفراخ حتى تتمتع بمذاق المطاعم، ولكن مع البحث المستمر تفشل دائما الطريقة بسبب غير معلوم، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تتبيلة الفراخ بأسهل المكونات.

قدمت الشيف صدفة جاد خلطة سريه لـ تتبيلة الفراخ بطريقة المحلات، عبر استضافتها في برنامج هو ولا هي المذاع على قناة ten.

المكونات :
- كاتشب.
- بيض.
- صويا صوص.
- بقسماط.
- زبادي.
- زيت.
- ملح.
- فلفل اسود.

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طريقة التحضير:
- قومي بتتبيل الفراخ بالزبادي والملح والفلفل الأسود مع البيض والكاتشب والصويا صوص.
- اتركي الفراخ في التتبيله لمدة ساعة.
- ضعي الفراخ في البقسماط.
- ضعي البانيه في زيت ساخن غزير.
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