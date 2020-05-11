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سيارات

تعرف على أسعار البنزين فى السعودية بعد انخفاضها

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت  شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من 11 مايو 2020.

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدوري الشهري بدلًا من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

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وأوضحت أن سعر بنزين 91 يكون 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال، بينما بنزين 95 يكون 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.


يُشار إلى أن أسعار البنزين سجلت انخفاضًا مقارنة بأسعار شهر ابريل الماضي.

 

علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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