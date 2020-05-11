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توك شو

شهيد شهامة جديد بالسلام.. أسرة الشهيد تروي قصة مقتله.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:51 ص
أحمد حسن، شهيد الشهامة
أحمد حسن، شهيد الشهامة الجديد
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اسراء صبري
روي والد الشهيد"أحمد حسن" أن أحد تجار المخدرات قاموا بالتعدي عليه وعلي اولاده، وذلك بسبب رفض أولاده الدائم لتواجدهم أمام المنزل.

وتابع شقيق "شهيد الشهامة" أنه سمع أصوات من الاسفل وعند وصوله إلي مكان الصوت تجمع حوله مجموعة من بائعي المخدرات، لكي يمنعوة من الوصول إلي أخيه، معقبا: "مسكونى عشان يستفردوا بيه ويقتلوة".

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وأضاف شقيق الشهيد، "اخويا اول ما شاف ابويا مضروب راح عليه، لافتا إلي أن القاتل قام بطعن أخيه مرتين، احدهما في فخذه والأخري في بطنه.

وكشف شقيق الشهيد، "بعد ما ضربه وقف وقال انا اللي قتلته، مضيفا قوات الشرطة ألقت القبض على القاتل بالفعل.

وأكدت والده الشهيد، علي كون ابنها "شهم"، متابعة:"علي طول بيساعد اي حد ويصلح بينهم، هو طول عمره بتاع ربنا ومالوش في المشاكل".

وأوضحت والدته، أنها إثناء عودته من عمله هجم عليه تجار المخدرات وقاموا بطعنه حتى سقط، وتابعت:" لما شوفت إلي اضرب بالسكينة مخطرش في بالي أنه يكون إبني، عشان هو مكنش موجود".

وفي النهاية، طالبت والده الشهيد بالقصاص العادل من قتله ابنها.
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