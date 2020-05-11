شهيد شهامة جديد بالسلام.. أسرة الشهيد تروي قصة مقتله.. فيديو

وأضاف شقيق الشهيد، "اخويا اول ما شاف ابويا مضروب راح عليه، لافتا إلي أن القاتل قام بطعن أخيه مرتين، احدهما في فخذه والأخري في بطنه.وكشف شقيق الشهيد، "بعد ما ضربه وقف وقال انا اللي قتلته، مضيفا قوات الشرطة ألقت القبض على القاتل بالفعل.وأكدت والده الشهيد، علي كون ابنها "شهم"، متابعة:"علي طول بيساعد اي حد ويصلح بينهم، هو طول عمره بتاع ربنا ومالوش في المشاكل".وأوضحت والدته، أنها إثناء عودته من عمله هجم عليه تجار المخدرات وقاموا بطعنه حتى سقط، وتابعت:" لما شوفت إلي اضرب بالسكينة مخطرش في بالي أنه يكون إبني، عشان هو مكنش موجود".وفي النهاية، طالبت والده الشهيد بالقصاص العادل من قتله ابنها.