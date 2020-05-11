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توك شو

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا ينبغي القلق من فيروس كورونا المستجد خاصة في حالة إذا تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح.


وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن المرض معدٍ وعنيف ولديه قدرة كبيرة على الانتشار، لافتا إلى أن خطورة الفيروس في سرعة الانتشار، لذلك ترتفع نسبة الإصابة.


وتابع أن "من يكتشف أنه مصاب نحتاج إلى عزله لمدة 14 يوما"، موضحا "لا يروح ولا يجي، وإذا كان أمامنا حل وقائي نستطيع أن نعمله للحد من هذا الانتشار سنفعله"، متوقعا أن ترتفع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية.


وتابع أنه "أصبح هناك إقبال من المواطنين على الكشف على أنفسهم بعد أن كان هناك إحجام"، مطالبا "بلاش حكاية التجمع، وياريت نستخدم الكمامات، والناس الكبار تقعد في البيت".


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