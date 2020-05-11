مستشار الرئيس: الحظر الشامل في خاطر الحكومة يوميا ويتم دراسة الموقف بشكل مستمر.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن موعد تطبيق الحظر الكلي الشامل للحد من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه قد نذهب لتطبيق قرارات أكثر حزما في حال تطور الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد، وهذه الصريحات واضحة، مضيفا أن هناك دارسة لهذا الأمر يوميا.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يتم عمل تقيم للموقف ومدي إمكانية تنفيذ إجراءات أكثر حزمًا وهذا الأمر في خاطر المسئولين يوميا، وأي إجراءات أخر لصالح صحة المصريين، لافتا إلى أن الدولة تقوم بعمل عملية توازن شديدة جدا.





وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن صحة الإنسان وحياته الأولوية لدي الدولة، مشيرا إلى أنه قد تنظر للحظر الشامل في أي وقت للحد من فيروس كورونا.