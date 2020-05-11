أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا.. رد قوى من الجيش الليبي على تركيا

عرض موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم السبت، عددًا من الموضوعات والأخبار والمتابعات الهامة على المستوى المحلي والدولي ، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





عداد كورونا في مصر.. 9400 إصابة و525 وفاة و 2075 متعافى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين..للمزيد اضغط هنا





دعاية انتخابية واستعراض قوة.. الأطباء تطالب بإحالة إلهامى عجينة إلى لجنة القيم بمجلس النواب بعد اقتحام مستشفى شربين

طالبت لجنة الشباب بالنقابة العامة للاطباء، احالة النائب الهامى عجينة، إلي لجنة القيم بمجلس النواب..للمزيد اضغط هنا





أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، اعتزاله التدريب بشكل نهائي وذلك بعدما حل ضيفا على إذاعة سبورت بانوراما السويسرية ليعلن وبشكل مفاجئ نهاية مشواره في عالم التدريب ..للمزيد اضغط هنا





وجه الجيش الوطني الليبي ردا قويا على بيان الخارجية التركية الذي تهدد فيه بالتصعيد في ليبيا أمام قوات المشير خليفة حفتر.. للمزيد اضغط هنا



تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبيه؛ لمتابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية إبريل الماضي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا



