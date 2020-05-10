AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فشل في وظائف التنفس .. وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:20 م
كورونا
كورونا
Advertisements
ايمن محمود
أكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة وفاة طبيب سوري يعمل بمركز الرحمة الطبي متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا .

وأضاف إن الطبيب  السوري يدعى "حسان"، ويبلغ من العمر 49 عاما ووصل لمستشفي العزل بالنجيلة منذ اسبوع .

وأشار أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة  للطبيب السوري الا انه  توفي بعد حدوث فشل فى وظائف التنفس  متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وأوضح أنه يتم حاليا تغسيل وتكفين الجثمان طبقا لتعليمات وزارة الصحة وضعه في الكيس البلاستيك المخصص  لذلك تمهيدا لنقلة بسيارة إسعاف الي مقر أسرته  بمطروح. 

وأشار إلى أن مستشفى العزل بالنجيلة  تقوم بدورها علي أكمل وجه لتقديم خدمات طبية لمصابي فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أطباء وتمريض النجيلة يصلون الجنازة على أول حالة وفاة بالمستشفى

أشاعوا رفض أسرتها استلامها.. أمينة أصيبت بـ كورونا وماتت بالسكتة القلبية.. قصة أول متوفاة بمستشفى النجيلة

مغسل موتى كورونا بمستشفى النجيلة: لم أر أسرتي منذ 70 يوما وعلى الجميع التزام منازلهم

زملاؤه غسلوه.. ردود الأفعال بمستشفى العزل بالنجيلة بعد وفاة أول حالة من العاملين بـ كورونا

شاهد.. أطباء وتمريض النجيلة يصلون الجنازة على أول حالة وفاة بين العاملين بالمستشفى

اختطفه فيروس كورونا وغسله زملاؤه.. القصة الكاملة لوفاة أول حالة من العاملين بـ عزل مطروح

ترشيحاتنا

السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في محافظة جديدة

عمر كمال يكشف تفاصيل ارتباطه بفتاة إماراتية.. فيديو

حازم إمام يعلق على اعتراف أسامة نبيه بالتفويت لـ الزمالك

فشل في وظائف التنفس .. وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

AdvertisementS

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور