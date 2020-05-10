فشل في وظائف التنفس .. وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة

أكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة وفاة طبيب سوري يعمل بمركز الرحمة الطبي متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا .





وأضاف إن الطبيب السوري يدعى "حسان"، ويبلغ من العمر 49 عاما ووصل لمستشفي العزل بالنجيلة منذ اسبوع .





وأشار أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطبيب السوري الا انه توفي بعد حدوث فشل فى وظائف التنفس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وأوضح أنه يتم حاليا تغسيل وتكفين الجثمان طبقا لتعليمات وزارة الصحة وضعه في الكيس البلاستيك المخصص لذلك تمهيدا لنقلة بسيارة إسعاف الي مقر أسرته بمطروح.





وأشار إلى أن مستشفى العزل بالنجيلة تقوم بدورها علي أكمل وجه لتقديم خدمات طبية لمصابي فيروس كورونا.





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