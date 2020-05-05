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محافظات

إغلاق مركز طبي بمطروح بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:48 م
غلق إحدى المراكز
غلق إحدى المراكز الطبية
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ايمن محمود
قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إغلاق أحد المراكز الطبية بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح "مركز الرحمة الطبى"؛ لمدة 15 يوما، بعد اكتشاف إصابة أحد الأطباء بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ مطروح، أن القرار يأتى فى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة المترددين على المركز وسط المدينة.

ووجه المحافظ، بأخذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم شامل للمركز والمبانى الملاصقة التى قامت بها مديرة الصحة عقب اكتشاف الحالة مساء أمس، الإثنين، وتطهير للمركز والمبانى الملاصقة.

كما وجه لمديرية الصحة والطب الوقائى بمتابعة جميع المخالطين للطبيب المصاب خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ مطروح بنشر الإجراءات والتوعية اللازمة للمواطنين خاصة المخالطين خلال الفترة الماضية للطبيب المصاب للحافظ على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

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