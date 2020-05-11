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رياضة

إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بتمزق في أربطة الكاحل

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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نانسي ابراهيم
تعرض محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

وكان نجم الاسماعيلي يخوض عدد من تدريباته المنفردة بالمنفزل خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي فرضه علي الجميع.

وأصبحت مسابقة الدوري العام هذا الموسم مهددة بالإلغاء بسبب ضيق الوقت وازدياد مصابي الكورونا كل يوم.

وكان الشامي حريص علي خوض تدريباته وتنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للدراويش بقيادة، الفرنسي ديديه جوميز، وذلك خلال فترة نهار رمضان قبل الإفطار للحفاظ علي لياقته البدنية، إستعدادآ لعودة النشاط الرياضي.

وكان المدير الفني ديديه جوميز هدد لاعبي الاسماعيلي بالعقوبات المالية المغلظة محذرهم من زيادة الوزن خاصة في شهر رمضان.
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