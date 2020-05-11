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رياضة

أخبار الرياضة.. صدمة الأهلي بسبب رمضان صبحي.. ومفاوضات الزمالك مع أزارو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

وجه مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، صدمة قوية الي مسئولي القلعة الحمراء، بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي.

كشف طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مسئولو القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد ازارو، لاعب فريق الاتفاق السعودي المعار من النادي الأهلي.

تعرض محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة نشر رقم تليفون مدرب حراس منتخب مصر السابق احمد ناجي، من اجل دفع الجماهير للهجوم عليه وتوجيه السباب اليه على هامش الخلاف بينهم.

أشاد مصطفى عبده نجم الأهلي السابق  بحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني،قائلا:" من أعظم مدربي الكرة المصرية عبر التاريخ".

اكد محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أنه لم يقدم 50% من إمكانياته مع نادى الزمالك، خاصة بعد إيقافه لمدة سنة بعد مباراة الانسحاب الشهيرة أمام الأهلي. 
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