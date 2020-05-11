إطلاق مبادرة هدايا الشوكولاتة امتنانا بالعاملين في الطب باليابان

أطلقت شركة "داري كي" التي تسوق الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو الإندونيسي، ومقرها في محافظة كيوتو اليابانية، مبادرة "ادفع إلى الأمام"، التي بموجبها تقدم الشركة هدايا الشوكولاتة إلى عمال المستشفيات بقيمة مبيعات مجموعات خاصة تبدأ من 2000 ين (19 دولارًا)، وذلك للتعبير عن الامتنان للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون وباء فيروس كورونا المستجد في اليابان.





وذكرت "داري كي"، في موقعها على الإنترنت: "مع هدايا الشوكولاتة، قد يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية من الاسترخاء حتى للحظة، في حين أن العملاء الحريصين على القيام بشيء من أجلهم يمكنهم المساهمة بينما يستمتعون بالشوكولاتة بأنفسهم".





وأضافت الشركة أن المخطط سيبني علاقة مربحة لجميع المشاركين، كما أنه سيساعد على تقليل مخزونات الشركة التي تراكمت بسبب إغلاق الأعمال وسط حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وكفاح مزارعي الكاكاو المتضررين من انخفاض أسعار منتجاتهم بسبب خفض الطلب.



