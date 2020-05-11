شاهد.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف سيارات السوزوكي العشوائية بمدينة بنها بالاضافة الي حملة لحصر الاراضي التي تم تبويرها ووضع تشوينات ورتش مباني تمهيدا للبناء عليها بالمخالفة علي الطريق الزراعي.





اقرأ أيضا :









وبدأ المحافظ الحملة بازالة وبدأ المحافظ الحملة بازالة المواقف العشوائية بميدان نفق سعد زغلول وعند نفق المنشية ومجمع المحاكم حيث كانت تتسبب المواقف العشوائية في تلك المنطقة بالتكدسات وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين من تواجد كافتريات مخالفة حيث تم ازالة 3 اكشاك مخالفة ومصادرة المتعلقات الموجوده بهم كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.



وتابع المحافظ الحملة بازالة الباعة الجائلين بمطلع كوبري 15 مايو وازالة كافيتريا مخالفة بنفس المنطقة وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشددًا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.



كما قام المحافظ بإزالة 5 اكشاك بأماكن متفرقة علي طريق بنها المنصورة حيث كانو يستغلون اسفل كباري المشاه وحرم الرياح التوفيقي واقامة اكشاك واشغالات بالمخالفة تتسسب في عرقلة كما قام المحافظ بإزالة 5 اكشاك بأماكن متفرقة علي طريق بنها المنصورة حيث كانو يستغلون اسفل كباري المشاه وحرم الرياح التوفيقي واقامة اكشاك واشغالات بالمخالفة تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.



واستكمل المحافظ الجولة بالمرور على الأراضي التي يتم تبويرها علي الطريق الزراعي واشغالها بالتشوينات ورتش المباني حتي يتم بنائها بالمخالفة حيث تم حصر كل المباني وتحرير محاضر لأصحابها والزامهم بازالة التشوينات.



كما قام المحافظ بعمل حمله علي المعارض والمحال التجارية الكبرى على الطريق الزراعي حيث تم تحرير محاضر لعدد من المعارض لعدم حصولهم علي اية ترخيصات كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات الامنية لشن حملة مكبرة لازالة كل المباني المخالفة التي تم المرور عليها.







كما شملت الحملة التفتيش علي معارض المحال التجاريه علي الطريق الزراعي ايضا وشارك بالحملة كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ونائب رئيس مدينة بنها ومدير شرطة المرافق والاشغالات بمجلس مدينة بنها حيث تم ازالة العديد من الاشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.