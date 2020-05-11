مسلسل البرنس يتصدر تريند جوجل.. ومحمد رمضان يحتفل: "الحمد لله نمبر وان"

تصدرت الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس ، بطولة الفنان محمد رمضان، تريند جوجل مصر، واحتفل رمضان بتصدر حلقة مسلسله للتريند على طريقته الخاصة، كونها جاءت "نمبر وان" على جميع المسلسلات التي تخوض المنافسة في السباق الرمضاني لعام 2020.





ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بها صورة لتريندات جوجل، يوم 17 رمضان، التي تتصدرها الحلقة 17 من مسلسل البرنس، مكتوب عليها "نمر وان"، فيما تتردد في الخلفية كلمات وألحان أغنية "نمبر وان"، للنجم محمد رمضان.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ،" و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس " يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.







