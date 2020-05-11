تعليم الإسماعيلية يلزم العاملين والمترددين بإرتداء "الكمامات"

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين تعليمات مشددة الي العاملين بديوان المديرية وكذلك المترددين علي المديرية من المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة ضد الأمراض المعدية و الفيروسية وفي مقدمتها فيروس كورونا.
وشدد على أهمية ارتداء الماسك الطبي " الكمامة " أثناء التواجد داخل الديوان .
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وتابع هذه الإجراءات تهدف الي الحفاظ علي العاملين وتوفير الحماية لهم حتي يقوموا بأداء عملهم علي أكمل وجه.
مشيرا الي انها تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.
وشهد الدكتور خالد خلف عملية تعقيم لجنة مدرسة وكذلك تجهيزات اللجنة استعداد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة شهر يونيو القادم .