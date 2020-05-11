عنف وألفاظ سوقية.. 7 ملاحظات جديدة على مسلسل "لما كنا صغيرين"

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال اللجان الفنية المختصة بمتابعة الإعمال الدرامية فى رمضان مشاهد عنف وتدخين وألفاظا سوقية في حلقات مسلسل لما كنا صغيرين.





وجاء بتقرر الرصد الذي أعدته اللجان الفنية من خلال متابعتها للأسبوع الثاني ، 7 ملاحظات على مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال عرضه بالأسبوع الثاني لشهر رمضان، 4 منها تتعلق بمشاهد عنف وتدخين و ألفاظ سوقية ومتدنية.





وكشف مؤشرات التحليل الإحصائي للأسبوع الثاني، رصد نماذج من الملاحظات فيما يتعلق بالألفاظ السوقية والمتدنية، وبينها "حسن يقول ليحيي: ابن كلب وسخ..عيل وسخ"، كما تم رصد مشهد ضرب الشيخ من قبل مجموعة من البلطجية المستأجرين.





وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس،أصدرت أمس تقريرها الثاني بشأن الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.



