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محافظات

شفاء 10 حالات مصابة بكورونا من عزل سبرباي في الغربية

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:16 م
شفاء 10 حالات مصابة
شفاء 10 حالات مصابة بكورونا من عزل سبرباي في الغربية
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أحمد على

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بيان إعلامي حول خروح 10 حالات إصابة بعدوي وباء كورونا عقب تعافيهم وتماثلهم للشفاء من الفيروس من داخل العزل الصحي بالمدينة الجامعية بقرية سبرباي بنطاق مركز طنطا.


من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ان كافة الحالات المصابة والتى وصل عددها إلي10 تماثلوا للشفاء، وتم السماح لهم بالخروج من مستشفى عزل كفر الزيات .


كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر الى الطاقم الطبي على جهده في علاج المرضى ومواصلة عمل الليل بالنهار، في خدمة المرضى .


وكان  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  شدد فى تعليماته ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير كافة السلع الغذائية والتموينية لرعاية كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا فضلا عن التاكد عن توافر الحملات اللازمة لفحص كافة المخالطين والتى تقدر أعدادهم بنحو 1500 مخالط.


وأشار محافظ الغربية إلي  أخذ كافة المسحات والفحوصات الطبية للتأكد من اصابتهم من عدمه ونقل حالات الاصابة الإيجابية من مستشفيات الصدر والحميات إلي مستشفيات الحجر الصحي بمركزي كفرالزيات وسبرباي بطنطا .

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