غلق مصلحة الدمغة والموازين 14 يوما لاكتشاف إصابة بكورونا

قررت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة بمنطقة الجمالية 14 يوما بعد إصابة مدير قسم التحليل بالمصلحة بفيروس كورونا.
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وأشار مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إغلاق مقر مصلحة الدمغة والموازين لتطهير وتعقيم المكان حفاظا على العاملين والمترددين على المكان في ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت المصلحة منح إجازة لجميع المخالطين للحالة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس وتعليق كافة الأنشطة بمقر الجمالية وإجراء عمليات التعقيم والتطهير للمقر.