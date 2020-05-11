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محافظات

الغرفة التجارية بالمنيا توزع كمامات وقفازات على المواطنين المترددين مجانا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:28 م
كمامات
كمامات
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أيمن رياض
قررت الغرفة التجارية بالمنيا، توزيع كمامات وقفازات طبية مجانا على جميع المترددين من التجار والمواطنين خلال ساعات العمل الرسمية التى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر الغرفة.

وقال محمد محمود عبد العزيز أمين عام الغرفة إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد راضى مخلوف، وفر كميات مناسبة من الأدوات الوقائية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن الغرفة تعمل يوميا بكامل طاقتها وتستقبل جميع التجار ويتم إنجاز مصالحهم فى أسرع وقت ممكن، مع تطبيق إجراءات التباعد بين المتواجدين، والتشديد على إرتداء الكمامات والقفازات الطبية التى يتم توزيعها مجانا على جميع المترددين يوميا، حفاظا على صحة الجميع ومنعا لانتقال العدوى فى ظل الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.

أوضح عبد العزيز، أنه يتم غلق الباب الرئيسى للغرفة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، طبقا لمواعيد العمل الرسمية، ويتم مباشرة العمل وتسهيل إنجاز مصالح التجار المتواجدين بداخل الغرفة، قبل غلق البوابة.

ومن جانبه قال أحمد حسن أبو الليل، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن عمليات الغرفة التجارية منعقدة على مدار الساعة، وتعقد اجتماعات ليلية يومية لمتابعة الأنشطة التجارية وعمل المخابز.

كما يباشر أعضاء غرفة العمليات المشكلة من: محمد محمود عبد العزيز الأمين العام للغرفة، وأيمن الأفندي، ورمضان أبو عاشور، ومحمود أبو الحسن، أعضاء مجلس الإدارة، ومصعب مهنى أمين مساعد الصندوق، ومحمد فتحى مدير عام الأسواق والمعارض، متابعة كل مايستجد من تطورات، وتلقى أى شكاوى من التجار وأصحاب المحلات والمخابز.
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