هشام توفيق: منح العاملين بشركات قطاع الأعمال 10% من أرباحها سنويا





و كشف وزير قطاع الاعمال خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن أن هناك تحركات لربط الأجر بالانتاج ، قائلا " ندرس في اللوائح فكرة ربط الأجر بالانتاج ليحصل العامل على حقه".





و اشاد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب بنص المادة " ٣٣" قائلا انها تحقق مصلحة العامل و تنص المادة ٣٣ على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن ١٠٪‏ و لا تزيد على ١٢٪‏ من هذه الأرباح تصرف نقدا ".





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