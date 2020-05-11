السعودية تسجل 9 وفيات و1966 إصابة جديدة بكورونا

المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 1966 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في عدد من المدن، وفقا لما اعلنته وزارة الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا في جميع انحاء الدولة سجلتاليوم الاثنين 1966 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في عدد من المدن، وفقا لما اعلنته وزارة الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا في جميع انحاء الدولة





ووفقا لبيان رسمي القاه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، قال إن الاصابات الجديدة سجلت في الرياض بواقع 520 إصابة، ومكة المكرمة بواقع 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.





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وحذر المتحدث باسم الصحة في المملكة من التجمعات، لافتا الى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسبب التجمعات العائلية.





أما عن حالات الوفيات الجديدة، فقال إن المملكة سجلت 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة في المملكة منذ ظهور الفيروس إلى 255 شخصًا





وذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.





وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.



