البرازيل تضيء تمثال المسيح لوقف الجوع.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز" لقطات تظهر لحظة إضاءة تمثال المسيح لتبعث برسالة وقف الجوع أثناء انتشار جائحة كورونا.





وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل حوالي 160000 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات جراء كوفيد 19 في البلاد أكثر من 11000 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.وأضيء تمثال المسيح الشهير الواقع في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل لبعث رسائل تدعو للقضاء على أزمة الجوع وسط وباء فيروس كورونا المستجد.وأطلق برنامج بنك الطعام والخدمات الاجتماعية في المدينة الحملة تحت وسم طاولات من دون_جوع MesaSemFome بهدف جمع المواد الغذائية ومواد التنظيف كتبرعات تُقدم لمن هم عرضة للخطر.ويحارب برنامج بنك الطعام الجوع وهدر الطعام، ويوزع الطعام على الجهات التي تقدم المساعدة للفقراء. وازداد الطلب على البرنامج نتيجة لوباء كورونا.وذكرت وزارة الصحة في البرازيل، الأحد ، إن الدولة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل المجموع إلى 162699 إصابة.