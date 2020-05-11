AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يعلن تمديد ساعات التجول بدءا من الغد

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:31 م
الأردن يعلن تمديد
الأردن يعلن تمديد ساعات التجول بدءا من الغد
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، تمديد ساعات تجول المواطنين من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ 7 مساءً بدءا من غد الثلاثاء.

كما قررت السلطات، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بداية من الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، حظر شامل لحركة المركبات في اليوم الأول لعيد الفطر، فيما يسمح بالتنقل ثاني أيام عيد الفطر مع منع الحركة بين المحافظات.

يأتي ذلك وسط إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم ـ4 ملايين حالة، بينما تخطى عدد الوفيات 284 ألف حالة.

وتعافى حتى الآن، من فيروس كورونا حول العالم 284,672 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يعلن تسجيل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

بأجرة يومهم.. مصريون يساعدون الأسر المحتاجة في الأردن.. صور

لماذا فرضت الأردن حظر التجوال الشامل على أراضيها؟.. فيديو

شفاء 3 حالات من مصابي فيروس كورونا في الأردن

نجحنا في حصر وباء كورونا.. الأردن يعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

الأردن يعلن تغييرا في نظام خروج الموظفين خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

هذا الذكر بديل عن سجدة التلاوة في المواصلات .. أمين الفتوى يكشف عنه

بعد خسارة الفيفا والجبلاية .. الأهلي يطارد عبدالله السعيد من جديد

قانون جديد.. تحصيل مقابل انتظار من قائدي السيارات بالشوارع

في عيد ميلادها.. شاهد جيهان نصر مع أبنائها من الملياردير السعودي

عرش الكاف.. الحرب تشتعل بين أبو ريدة وأحمد أحمد قبل انتخابات 2021

احذروا .. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن الموجة الحارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى