الأردن يعلن تمديد ساعات التجول بدءا من الغد

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، تمديد ساعات تجول المواطنين من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ 7 مساءً بدءا من غد الثلاثاء.





كما قررت السلطات، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بداية من الثلاثاء 26 مايو الجاري.





وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، حظر شامل لحركة المركبات في اليوم الأول لعيد الفطر، فيما يسمح بالتنقل ثاني أيام عيد الفطر مع منع الحركة بين المحافظات.





يأتي ذلك وسط إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.





وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم ـ4 ملايين حالة، بينما تخطى عدد الوفيات 284 ألف حالة.





وتعافى حتى الآن، من فيروس كورونا حول العالم 284,672 شخصا.