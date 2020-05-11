البنك الأوروبي: الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 0.5 % خلال العام المالي الجاري

قد تتقلص الاقتصادات عبر مناطق البنك الأوروبي (EBRD) في المتوسط ​​بنسبة 3.5 في المائة هذا العام ، بسبب تأثير الفيروس التاجي ، مع إمكانية الارتداد بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021. لإعادة الإعمار والتنمية





وحذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية من أن هذه التوقعات تخضع لـ "حالة من عدم اليقين غير المسبوق".





ويستند السيناريو المركزي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية على احتمال الاسترخاء التدريجي للتدابير المحلية لاحتواء الفيروس والعودة إلى الحالة الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.





وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، بيتا جافورسيك ، إنه مع خروج العالم من الأزمة ، كان من الضروري التطلع إلى مستقبل من التعاون ومزيد من المرونة الاقتصادية.





وتابعت: " كانت الأزمة ضربة هائلة والخروج منها سيكون بنفس التحدي إن هذا ليس الوقت المناسب للانخراط في القومية الاقتصادية والحمائية ، ولكنه وقت لتشكيل مستقبل أفضل من خلال الالتزام الدولي بالتجارة الحرة ، وتخفيف آثار تغير المناخ ، والتعاون الاقتصادي ".





ويفترض التقرير وجود تأثير متواضع للأزمة على المسار الطويل الأجل للناتج الاقتصادي ، مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث ، ولكن يحتمل أن يكون له آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل.





وقال التقرير: "إذا ظل التباعد الاجتماعي قائمًا لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا ، فقد يكون الركود أعمق بكثير ، مع عدم بلوغ مستويات الناتج الفردي لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة".





وعبر مناطق البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ، أثرت تدابير الاحتواء على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية انخفاضًا حادًا في أسعار السلع الأساسية ، والضغط على مصدري السلع الأساسية ، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية ، وانهيار السياحة ، وانخفاض التحويلات المالية.





يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا حتى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من المرجح أن تشهد جميع دول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير انكماشًا اقتصاديًا هذا العام ، مع وجود عدد قليل فقط من الاستثناءات ، بما في ذلك تركمانستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى ومصر.





في المتوسط ​​، ستنكمش اقتصادات آسيا الوسطى ، التي تعرضت لضغوط من انهيار أسعار السلع والتحويلات ، بنسبة 1.2 في المائة هذا العام ، قبل أن تنتعش بنسبة 5.8 في المائة عام 2021.





تستخدم كازاخستان وأوزبكستان المخازن المؤقتة المتاحة لتوفير حافز كبير لاقتصاداتهما. ومع ذلك ، فإن البلدان الأصغر ، مثل جمهورية قيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان تتعرض للهبوط بسبب المساحة المالية المحدودة للغاية وتراكم الديون الكبيرة.





في وسط أوروبا ودول البلطيق (CEB) ، تضمنت تدابير الاحتواء الصارمة إغلاقًا كبيرًا في الشركات والمدارس ، في حين أن سلاسل القيمة المتقطعة تمنع الإنتاج ، بما في ذلك في صناعة السيارات ، التي تمثل ما يقرب من نصف الإنتاج الصناعي في السلوفاكية جمهورية. من المحتمل أن يؤدي ضعف الطلب الخارجي إلى مزيد من التأخير في التعافي. من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج في المنطقة في عام 2020 بنسبة 4.3 في المائة ، ولكن يرتد بقوة في عام 2021 ، بنسبة 4.5 في المائة.





وأشار التقرير إلى أن بولندا ، أكبر اقتصاد في مجلس الرؤساء التنفيذيين ، كانت مرنة بشكل خاص خلال الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. كان من المتوقع أن يكون لأزمة الفيروسات التاجية تأثير أكثر حدة على الشركات المحلية والعمالة ، بالنظر إلى المستوى العالي من الاندماج في بولندا في سلاسل القيمة العالمية والتعرض الكبير للتجارة ، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي. سينكمش الاقتصاد البولندي بنسبة 3.5 في المائة عام 2020 وينمو بنسبة 4.0 في المائة عام 2021.





وقال التقرير إن الدول في شرق أوروبا والقوقاز من المحتمل أن تتأثر بشدة بأزمة الفيروسات التاجية ، التي تتأثر بتضييق الأسواق المالية العالمية ، والضغط القوي على أسواق الصرف الأجنبي المحلية ، وانخفاض الطلب الأجنبي على الصادرات.





كان انخفاض أسعار السلع الأساسية يشكل ضغطًا إضافيًا على مصدري الهيدروكربونات والمعادن - أذربيجان وأوكرانيا وأرمينيا - في حين أن الانخفاض المتوقع في التحويلات سيضع ضغطًا على الدخل المتاح للأسر المعيشية ، خاصة في مولدوفا وأرمينيا وأوكرانيا وجورجيا. سيكون فقدان عائدات السياحة ضربة كبيرة للاقتصاد الجورجي.





في أوكرانيا ، ترك مزيج من انخفاض الطلب الأجنبي وانخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير الصحة العامة المطبقة لاحتواء انتشار الفيروس أثره على قطاعي التصنيع والخدمات. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 ، مع انتعاش بنسبة 5.0 في المائة في عام 2021.





وقال التقرير إن روسيا تواجه صدمة مزدوجة لوباء الفيروس التاجي ، الذي ضرب الطلب العالمي ، وانهيار اتفاق للحد من إنتاج النفط ، الذي تسبب معا في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير وأدى إلى تباطؤ حاد في النشاط.





مع استمرار اقتصادها في الاعتماد على النفط ، كان انخفاض أسعار النفط كبيرًا ، لا سيما في ضوء التحفيز المالي اللازم لتعويض تأثير الوباء. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 4.5 في المائة عام 2020 ، يليه انتعاش بنسبة 4.0 في المائة عام 2021.





من المحتمل أيضًا أن يتأثر أعضاء الاتحاد الأوروبي في جنوب شرق أوروبا بشدة بأزمة فيروس التاجي ، مع وجود قناة رئيسية للتعطيل القادم من السياحة ، خاصة في قبرص واليونان وبلغاريا.





في غرب البلقان والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وصربيا كان من المتوقع أن تعاني من تعطيل سلاسل التوريد العالمية ، بسبب قواعد التصنيع القوية. سوف تتأثر ألبانيا والجبل الأسود بالاعتماد على السياحة ، بينما في كوسوفو ، وإلى حد ما في اقتصادات غرب البلقان الأخرى ، سيؤدي انخفاض التحويلات إلى تقليل الطلب المحلي.

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من المرجح أن يتأثر النمو في تركيا بشكل كبير بوباء الفيروس التاجي في عام 2020 ، حيث شهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020 ، يليه انتعاش قوي إلى نمو بنسبة 6.0 في المائة في عام 2021. تعتمد التوقعات بشكل كبير على المدة والمدى من تدابير المسافات الاجتماعية لاحتواء الفيروس.





في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​، من المتوقع أن ينظر إلى التأثير السلبي للفيروس التاجي عبر السياحة (محرك رئيسي للنمو في جميع اقتصادات المنطقة في عام 2019) ، وانخفاض في الطلب المحلي بسبب تدابير الاحتواء ، وانخفاض في الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.





في المتوسط ​​، من المتوقع أن تتقلص اقتصادات هذه المنطقة بنسبة 0.8 في المائة في عام 2020 قبل أن تنتعش مع نمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021.





في مصر ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، حافظت مشاريع البناء العامة الكبرى وازدهار الاتصالات على النمو من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و 5.2 في المائة عام 2021.





ومن المتوقع أن تتقلص اقتصادات أخرى في المنطقة - الأردن والمغرب ولبنان وتونس - هذا العام ، مع انخفاض حاد بشكل خاص بنسبة 11 في المائة المتوقعة في لبنان ، التي كانت قد دخلت بالفعل في ركود في 2018 و 2019.



