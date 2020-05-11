سقوط أحد تجار الكسب غير المشروع بالبحيرة استولى على 60 طن دقيق مدعم

تمكن مفتشو الإدارة التموينية بكفر الدوار من ضبط صاحب أحد المخابز المدعمة لقيامه بالتصرف فى 1197شيكارة دقيق بكفر الدوار زنة الشيكارة 50 كجم للاتجار بها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت الإدارة التموينية بكفر الدوار قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة للتصدى لتجار الكسب غير المشروع بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى
وأسفرت الحملة التى قادها مصطفى غريب .مفتش الرقابه التموينية عن ضبط صاحب أحد المخابز المدعمة لقيامه بالاستيلاء على 1197 شيكارة دقيق بكفر الدوار زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى مايقرب من 60 طنا من قوت الشعب.
وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز مدعم آخر لقيامه بتجميع 10 شكاير دقيق زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى نصف طن تمهيدا للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة
وتم التحفظ على كميات الدقيق التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.