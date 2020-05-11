بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب جدد لرئيس مدينة الحامول

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 431 لسنة 2020م، بتكليف 3 نواب جدد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.
وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف على فايق جميل على حامد، نائبًا لرئيس مركز ومدينة الحامول، لشئون المدينة للإشغالات والإزالات والنظافة.
وشمل القرار تكليف سامح السيد علي شيحة، نائبًا لشئون قرى غرب "البنا - كوم الحجر - الأبعادية - التفتيش - غرب تيرة - الخاشعة".
كما شمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف جمال محمد إبراهيم رزق، نائبًا لشئون قرى شرق "الكفر الشرقى - الزعفران - السحايت".
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