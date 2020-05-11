بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب جدد لرئيس مدينة الحامول

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، قرارًا رقم 431 لسنة 2020م، بتكليف 3 نواب جدد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.





وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف على فايق جميل على حامد، نائبًا لرئيس مركز ومدينة الحامول ، لشئون المدينة للإشغالات والإزالات والنظافة.





وشمل القرار تكليف سامح السيد علي شيحة، نائبًا لشئون قرى غرب "البنا - كوم الحجر - الأبعادية - التفتيش - غرب تيرة - الخاشعة".





كما شمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف جمال محمد إبراهيم رزق، نائبًا لشئون قرى شرق "الكفر الشرقى - الزعفران - السحايت".





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