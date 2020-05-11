مجدي عبد الغني: أقود مبادرة لدعم لاعبي القسمين الثاني والثالث





وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه قاد هذه المبادرة من أجل دعم اللاعبين خاصة مع توقف الدوري لفترة طويلة.





وأكد البلدوزر في تصريحات تلفزيونية: "أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع مبلغ مليون جنيه على أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة للوقوف بجانب اللاعبين في ظل هذه الظروف.





وتابع: أتمنى من لاعبي الدرجة الأولى إنشاء جمعية لمساعدة زملائهم في أي ظرف تمر به كرة القدم مثلما حدث في الوقت الحالي.





وتوقف النشاط الرياضي منذ شهرين وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في محاربة انتشار فيروس كورونا.

قال مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو إن جمعية اللاعبين قامت بدعم لاعبي القسمين الثاني والثالث في ظل هذه الظروف التي تمر بها كرة القدم.