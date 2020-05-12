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فن

أخبار الفن.. وفاة اثنين من المشاهير.. فبركة حلقة منة عرفة.. غضب جماهيرى من أحمد زاهر وابنة محمد رمضان تبكيهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:45 ص
منة عرفة
منة عرفة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

شهد مسلسل النهاية الحلقة 18 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تحقق قوات الامن مع المهندس زين "يوسف الشريف" فى مقتل ارسلان "احمد مجدى" والذى قتل فى الواحة. 

اثار الفنان احمد زاهر حالة من الجدل الواسع  بسبب حلقة اليوم من مسلسل البرنس والتى عرضت منذ قليل حيث اصبح حديث السوشيال ميديا. 

خطفت الطفلة التي تؤدي دور ابنة محمد رمضان الأنظار في الحلقة ال18 من مسلسل "البرنس" التي عرضت الليلة .

توفيت الإعلامية السورية مها الخطيب فى ألمانيا بعد إصابتها بمرض السرطان الذي عانت معه. 

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ منة عرفة خلال حلقتها في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي تظهر فبركة حلقتها.

تجاهل علي غزلان اعتراف منة عرفة أنها غير مرتبطة "سنجل" وذلك  بعد حلولها ضيفة ضمن برنامج رامز مجنون رسمي. 

توفي النجم العالمى جيري ستيلر الذى قدم أروع أدواره الكوميدية فى شخصية والد جورج كوستانزا في مسلسل "ساينفلد" التلفزيوني.
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