مسلسل النهاية الحلقة 18.. مفاجأة عمرو عبد الجليل بعد مواجهة أحمد وفيق





بينما يستطيع مراد المحروقى "محمد لطفى" سرقة كل المعدات التى يجمعها الروبوت زين التى يرغب فى ان يصنع بها جيشا من الإنسان الالى وذلك بعد ان يتهجم على صباح "سهر الصايغ".





اقرأ أيضا





اما الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" يخطط للخلاص من الروبوت زين الا ان قوات الأمن تقبض عليه برئاسة مؤنس "احمد وفيق" الذى يقوم بضربه بالنار إلا ان لم يتأثر الريس عزيز به كونه أيضا مصنوع كروبوت.





مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمد لطفى وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.





وتدور أحداث المسلسل فى اطار الخيال العلمى حول صناعة الروبوت وكيف سعى لخريب العالم وتدميره.