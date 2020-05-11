النهاية الحلقة 17 .. يوسف الشريف يخطط لاقتحام مبنى قوات الأمن

شهد مسلسل النهاية الحلقة 17 تطورا جديدا في الأحداث حيث يحاول زين "يوسف الشريف" حل لغز رسالة أرسلان"أحمد مجدى" قبل قتله ولذلك يستغل كل محاولة في الواحة من اجل تحقيق ذلك وفي نفس الوقت يحاول كشف حقيقة مقتل أرسلان.





بينما يسعى مؤنس قائد قوات الأمن "أحمد وفيق" أن يستغل إحدى الأطفال الذين يعملون مع الروبوت زين وإصابة المحروقي"محمد لطفى" من اجل الحصول على كل المعلومات الخاصة بالروبوت زين وما يفعله حتى يوقف الخطر القادم.





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وتقرر رضوى "ناهد السباعي" التراجع في اتفاقها مع مؤنس بتوفير المحصول اللازم لشركة انرجي كو والذى كانت اتفقت عليه من اجل انقاذ زوجها زين ولكن بعد ان انفصلا قررت العدول عن قرارها خاصة انه كان قرارا مخالف للقانون.





أما الروبوت زين يخطط لاقتحام مينى قوات الامن وانرجي كو من أجل سرقة الحديد والأسلحة الموجودة هناك حتى يحقق ما يريده من تصنيع جيشا من الإنسان الآلي لكن المحروقي يعرف حقيقة الروبوت زين.





يذكر ان مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.