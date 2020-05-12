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تطور مقلق لفيروس كورونا عند الأطفال في أمريكا..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:43 ص
كورونا والاطفال
كورونا والاطفال
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية: إن شهر أبريل الماضى أكثر الشهور من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.


وأضاف أشرف الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على قناه إكسترا نيوز، أن الحالات اليوم تكاد تقترب من مليون ونصف إصابة بكورونا وارتفعت الوفيات الي 80 ألف حالة وهناك توقعات أن تصل الي 100 ألف بنهاية الشهر الجارى.



وأوضح أشرف الفقي ، أن هيئة الدواء الأمريكية علي استخدام أحد الأدوية التي أثبتت فاعلية علاج حالات فيروس كورونا .

 

وتابع أشرف الفقي، أن هناك اطفال في امريكا ثبتت إصابتهم بمتلازمة كاوساكي و يعانون من طفح جلدى وارتفاع درجات الحرارة والتهابات في الأوعية الدموية .
 

واستكمل: أن التخوف من تطور فيروس كورونا المستجد لدى الأطفال هو ارتباطه بمتلازمة كاواساكي الخطيرة وهناك عدد من الأطفال في مدينة نيويورك بالمستشفى.
 

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