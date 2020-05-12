في وقت واحد.. 3 دول كبرى تخفف إجراءات العزل..تفاصيل

وفي خطط التعافي، كشفت المملكة المتحدة عن خطة لتخفيف العزل مكونة من عدد من الخطوات بمواجهة فيروس كورونا





ذكرت الحكومة أن محور خطتها هو فتح الأجواء قليلًا مع الالتزام بالمحاذير وأهمية التباعد الاجتماعي





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وقالت الحكومة إنه سيسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم للاستجمام والترفيه في الهواء الطلق، وكذلك الاجتماع مع أشخاص من أسر أخرى يوم الأربعاء.





وأعادت فرنسا فتح أبوابها ببطء اليوم بعد شهرين تقريبًا من الإغلاق الصارم





وستفتح المتاجر وسيعود طلاب المدارس الابتدائية إلى المدرسة ، مع عدد محدود للطلاب نحو 15 طالبًا فقط في المكان.





وقررت السلطات ضرورة لبس أقنعة الوجه في مترو باريس، فسيحتاج الركاب إلى بطاقات مرور وسماح من أصحاب العمل لتوضيح سبب سفرهم او تنقلهم خلال ساعات الذروة، وستوقع عقوبات وغرامات على المخالفين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لشبكة سي إن إن، إن الحكومات الإقليمية في إيطاليا ستكون قادرة على أن تقرر بنفسها كيفية اتخاذ الخطوات التالية في تخفيف إجراءات التقييد في مناطقها ابتداء من 18 مايو.





وستتمكن المناطق من تحديد موعد وكيفية إعادة فتح الأنشطة التجارية، مثل المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ، من بين أمور أخرى، بناءً على إطار عام يراعي السلامة واجراءاتها التي وضعتها الحكومة.



