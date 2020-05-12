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منوعات

دراسة: إنزيمات دماء الرجال تساعد على إصابتهم بفيروس كورونا أكثر من السيدات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت دراسة أوروبية جديدة عن أن دم الرجال يحتوي على مستويات أعلى من النساء من الإنزيم الرئيسي الذي يستخدمه فيروس كورونا التاجي الجديد لإصابة الخلايا.


وأفادت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يمكن للوجود العالي للانزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) الموجود في القلب والكلى والأنسجة المبطنة للأوعية الدموية ، وفي مستويات عالية بشكل خاص في الخصيتين، أن يفسر سبب وفاة المتزايد  للرجال بسبب COVID-19.


ويعتبرACE2 هو  المستقبل على سطح الخلايا الذي يرتبط بالفيروس التاجي الجديد ويسمح له بالدخول وإصابة الخلايا.


وأضافت أنه "في حين أن الرجال والنساء من المحتمل أن يصابوا بفيروس كورونا ، فإن الرجال أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الشديدة للمرض ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع مستويات ACE2 ، وفقًا للباحث الرئيسي.


وتشير معدلات الوفاة والعدوى إلى أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بـ COVID-19 ويعانون من مضاعفات حادة أو خطيرة نتيجة لذلك.


ووفقًا لبحث صيني، فإن 58.1 في المائة من الرجال لديهم نتائج إيجابية للمرض مقارنة بـ41.9 في المائة من النساء.

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