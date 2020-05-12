بطاقة 4.7 مليون طن سنويا.. وزير البترول يتابع التشغيل النهائي للشركة المصرية للتكرير

عرضت قناة "إم بي سي مصر" تقريرا مصورا عن الشركة المصرية للتكرير، حمل عنوان " بطاقة 4.7 مليون طن سنويًا وزير البترول يتابع التشغيل النهائي للشركة المصرية للتكرير".





وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إننا اليوم في مسطرد، ونتابع العمل في الشركة المصرية للتكرير، وهي مثال ناجح جدا ونفخر بها، مضيفا أن هذه الشركة مصرية وعبارة عن شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف الملا، أنه نموذج جيدا جدا لحجم الاستثمار الذي وصل لـ4 ونص مليار دولار، لافتا إلى أن ينتج لنا منتجات تصل لأكثر من 4مليون ونص المليون طن في السنة من المنتجات البترولية.





وتابع المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه ينتج لنا بنزين عالي الأيكتين والسولار هذا المنتج الهام للسوق المصري، ووقود النفاثات.

وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التشغيل التجريبي النهائي لمشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل قيمتها إلى ٣ر٤ مليار دولار، حيث تابع الملا خلال جولته اكتمال نجاح تجارب التشغيل النهائية للمجمع الجديد إيذانا بالتشغيل الكامل لجميع وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى ٧ر٤ مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الاوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها، كما اطمأن على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمجمع لحماية العاملين من فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم بانتظام لأماكن العمل.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير ود. محمد سعد العضو المنتدب للشركة ونائبي رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع الكيميائى أشرف الشامي والمهندس أيمن نجيب والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.