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وزير البترول: مجمع المصرية للتكرير بمسطرد يعمل بطاقته القصوى.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:06 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
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أسامة علي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الفترة الأخيرة تشهد توسعا فى تطوير مصافي التكرير، لتغطية استهلاك السوق من المواد البترولية.


وأضاف طارق الملا، خلال تصريحات تلفزيونية له،: نتبع استراتيجية التوسع فى مصافي التكرير، إما بتطوير الموجود بالفعل، أو إنشاء مصافٍ جديدة.

 

ومن جهته، قال مسئول بـ مجمع المصرية للتكرير بمسطرد، إن المجمع يعمل منذ 10 أشهر، وبأقصى طاقة له.


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وصرح المهندس طارق الملا خلال تفقده المجمع الجديد، بأنه يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى، المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل، والتي تأتي في إطار برنامج طموح للوزارة جار تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأمينا لاحتياجات السوق المحلي.


وأضاف أن المجمع الجديد هو أحد ثمار استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر والتي وفرت مناخا مواتيا لإقامة المشروع وإزالة العقبات والتحديات التي واجهته، لافتا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي نموذج متميز، وأن نجاحها حافز للجميع لإقامة مشروعات مماثلة

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