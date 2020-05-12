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أخبار العالم

أمل جديد.. العالم يسجل أكثر من مليون ونصف حالة شفاء من كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، عن وصول حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مليون ونصف المليون حالة تعافي حول العالم. 

وقررت 3 دول أوروبية دفعة واحدة وبالتدريج تخفيف إجراءات العزل والقيود المفروضة على المواطنين، مع انكسار خفيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
 
وفي خطط التعافي، كشفت المملكة المتحدة عن خطة لتخفيف العزل مكونة من عدد من الخطوات بمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة أن محور خطتها هو فتح الأجواء قليلًا مع الالتزام بالمحاذير وأهمية التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إنه سيسمح  للأشخاص بمغادرة منازلهم للاستجمام والترفيه في الهواء الطلق، وكذلك الاجتماع مع أشخاص من أسر أخرى يوم الأربعاء.

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