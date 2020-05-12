AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الداخلية السعودية تمنع التجول نهائيا في محافظة بيش بسبب كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في محافظة بيش بمنطقة جازان، ومنع الدخول والخروج إليها، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا المستجد

وقالت الداخلية السعودية إن هذا القرار لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي رقم 45942. 

وأضاف القرار أنه يسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ونص القرار على منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصًا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية السعودية تقرر الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول للحد من انتشار كورونا

المؤذنون والقطاع الصحي ومعامل الأغذية.. تعرف على قوائم لا يشملها قرار حظر التجول في السعودية

حتى إشعار آخر .. السعودية تفرض حظرا كاملا على مواطني مكة والمدينة (بيان كامل)

منها منع التجول بمكة والمدينة.. السعودية تتخذ 4 إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الداخلية السعودية تعلن قرارا جديدا بشأن حظر التجول

أخبار السعودية اليوم: منع التجول بمكة والمدينة.. الداخلية تعلن قرارا جديدا بشأن الحظر.. والرياض تتحرك لإنقاذ موسم النفط رغم تفشي كورونا

ترشيحاتنا

خالد مرتجي: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي في يد الخطيب.. فيديو

37 ألف جنيه سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أخصائي أمراض معدية يصدم الجميع بشأن انحسار وباء كورونا ..فيديو

وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو

أعراض مبكرة تكشف إصابتك بفيروس كورونا.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وأنيقة.. 20 صورة تكشف جمال فساتين ريا أبى راشد فى عيد ميلادها

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير