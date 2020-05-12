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أخبار العالم

إيران تفتح جميع المساجد.. اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قالت وكالة الأنباء والتليفزيون الإيرانية، إن السلطات قررت فتح جميع المساجد في البلاد، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطوات تخفيف القيود في البلاد. 

ووفقا للوكالة، صرح محمد قمي، مدير منظمة التنمية الإسلامية، بأن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة.

وقال محمد قمي، إن المساجد سيُعاد فتحها لـ 3 أيام فقط، لإحياء ليالٍ معينة في شهر رمضان، ولم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران لمنع انتشار الفيروس كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله إن الإقليم شهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن صلاة الجمعة استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة تنخفض بها نسب الإصابات وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين.
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