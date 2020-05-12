تستحق البطولة.. متابعو مسلسل البرنس يشيدون بدور أحمد زاهر عبر تويتر

تصدر الفنان أحمد زاهر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تألقه فى مسلسل البرنس.





وأشاد رواد تويتر بأداء وقدرات زاهر في مجال التمثيل لدرجة إقناع المشاهد حتى جعله يكره شخصيته في العمل وإتقانه دوره بشكل كبير خاصة بعد حلقة أمس التى أثرت فى كثير من المشاهدين بسبب تركه ابنة أخوه رضوان فى الشارع.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

‏المسلسل بتاع محمد رمضان وحرفيا احمد زاهر بأداءه العالي ظاهر بشكل كبير فى المسلسل اكتر من محمد رمضان





‏‎#أحمدزاهر مستحيل يجيبه ‎#محمدرمضان معاه في مسلسل مرة ثانية ‎#البرنس والله برافو يا فتحي





‏طب وعرش ربنا انت اللي تستحق البطولة في هالمسلسل.





متى أحمد زاهر يكون البطل الرئيسي في المسلسل ؟





أعتقد بعد مسلسل ‎#البرنس أحمد زاهر لابد أن يدخل الموسم الجاي بطلًا لأحد المسلسلات ..





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



