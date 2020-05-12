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فن

مسلسل شاهد عيان الحلقة 18: أبو حماد يخطط لقتل عمر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت أحداث الحلقة مقتل صديق عمر "حسن الرداد " داخل السجن وقرر عمر الانتقام من لصديقه وقتله بنفس السكين. 

ويطلب أبو حماد من عدنان الانتقام من عمر بنفسه وتعذيبه وتخبر ندى "هنا شيحة " وهيب العزازى "محمد لطفى" أن عمر كان بمثابة أداة للوصول إلى أهدافها.

وتزوز ليلى "بسمة " طبيبها النفسى وتخبره بمساندة عمر لها وعلاقتها بشقيقتها ندى وعقب خروجه من الغرفة تسارع ليلى إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به وتبحث بين الملفات للوصول الى هدف لن تكشف تفاصيله حتى الآن.


تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

المسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.


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