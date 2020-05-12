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بين الناس

متضررا من كورونا.. قارئ يشكو من إقامة سوق عشوائي بمنطقة عين شمس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد سامي شكوى إلى موقع صدى البلد عبر خدمة بين الناس متضررا من إقامة سوق عشوائي في منطقة عين شمس .

وقال سامي إنه تم إقامة سوق عشوائي بشارع شاهين المتفرع من حى عين شمس بمحافظة القاهرة مما يتسبب في زحام شديد يهدد بانتشار  فيروس كرونا بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية .

وناشد المسئولين بحل هذه المشكلة للحفاظ على أنفسنا من خطر انتشار الفيروس .

يقدم موقع صدى البلد خدمة لحل المشكلات بالتواصل مع المسؤلين ويمكنك التواصل مع موقع صدي البلد من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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