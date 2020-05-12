متضررا من كورونا.. قارئ يشكو من إقامة سوق عشوائي بمنطقة عين شمس

أرسل القارئ أحمد سامي شكوى إلى موقع صدى البلد عبر خدمة بين الناس متضررا من إقامة سوق عشوائي في منطقة عين شمس .





وقال سامي إنه تم إقامة سوق عشوائي بشارع شاهين المتفرع من حى عين شمس بمحافظة القاهرة مما يتسبب في زحام شديد يهدد بانتشار فيروس كرونا بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية .





وناشد المسئولين بحل هذه المشكلة للحفاظ على أنفسنا من خطر انتشار الفيروس .





يقدم موقع صدى البلد خدمة لحل المشكلات بالتواصل مع المسؤلين ويمكنك التواصل مع موقع صدي البلد من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360