في عيد ميلاد نور اللبنانية.. تعرف على عمرها وعدد أبنائها

ملامحها جريئة تعكس على الشاشة شخصية حادة وجريئة لكنها في حقيقة الأمر فنانة رقيقة وممثلة عشقت تقديم الأدوار الصعبة في السينما، أنها الفنانة اللبنانية نور التي يصادف اليوم عيد ميلادها.
وتكمل اليوم نور عامها الـ42، فهي بدأت التمثيل في مصر قبل 19 عاما من خلال فيلمها الأول "شورت وفانلة وكاب" مع النجم أحمد السقا.
زواج نور وأبنائها ابعدوها لفترة عن التمثيل، فهي متزوجة من رجل أعمال سوري ولديها طفلان ليوناردو، ليديا.
أخر أعمالها الفنية، مسلسل البرنس مع محمد رمضان، فأعمالها الدرامية تعد على الاصابع على عكس تاريخها السينمائي الذي يصل لـ 15 فيلما.