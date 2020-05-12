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اقتصاد

‫وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:03 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة (بورسعيد)، ومدن (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – بدر).

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتنفيذ نماذج معمارية جديدة بالإسكان الاجتماعى، والتنويع فى النماذج وأشكال الواجهات، وكذا مراجعة نماذج الخدمات بالكامل، وتحديثها، بما يحقق أداءً أفضل للخدمات، بجانب تنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعى، حتى يجد المواطن المستفيد بالمشروع جميع الخدمات التى يحتاجها فى مكان واحد.


وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إنه فى محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتى (بورفؤاد – بورسعيد)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 52128 وحدة.


‫وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة
‫وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة
‫وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة
‫وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة
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