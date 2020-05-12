عمليات التعليم: منصة الامتحان «تمام» ولا شكاوى من طلاب 2 ثانوي حتى الآن

أكدت غرفة عمليات

والتعليم الفني، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم، الثلاثاء، مع طلاب الصف الثاني الثانوي أثناء سير امتحان مادة الفيزياء والتاريخ، الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.





وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.



