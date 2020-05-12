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توك شو

شاهد.. تركي يهاجم حكومة أردوغان ويتهمهم بقتل الشباب وسرقة الشعب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:01 م
شاب تركي يهاجم حكومة
شاب تركي يهاجم حكومة أوردغان
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن، شاب تركي يهاجم حكومة أردوغان.

ووفقا للتقرير، قال الشاب التركى: إن حكومة أردوغان هى المسؤولة عن مقتل الشباب وسرقة الشعب، متسائلا أليسوا هؤلاء أصدقائكم؟، هل هكذا تحمون الوطن؟.

وأضاف الشاب التركى، أن حكومة أردوغان هم قاتلون وفاحشون ويقولون أنهم يمدون يد العون إلى الشعب، مشيرا إلى أنهم أخذوا أموالهم.

ونوه أن حكومة أوردغان هى من سرقت ميدان داوود وأنهم يهاجمون ويقتلون الشباب، موضحا أنهم لن يقوموا بحماية الوطن والشعب، متسائلا هلى هكذا تكون مسؤولية الوطن.

وفى ذلك الشأن قامت تركيا بنقل 17 ألف إرهابي إلى ليبيا، مما يشكل تهديدا حقيقيا لدول الجوار الجغرافى الليبي سواء كانت دولا عربية أو أفريقية أو كانت حتى دول أوروبية.
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