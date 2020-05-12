ميصحش الممرض ياخد 15 جنيها في 12 ساعة سهر.. رسالة نقيب التمريض للمسئولين

قالت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب التمريض ورئيس الادراة المركزية للتمريض، إن عدد الممرضين المسجلين في النقابة يصل إلى 300 ألف ممرض، مشيرة الى انه لا يوجد عجز في أعداد الممرضين.





وتابعت الدكتورة كوثر، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يوجد تسرب للمرضيين بسبب تدني الأجور، معلقة: "بيهربوا للسفر للخارج والقطاع الخاص".





وأضافت نقيب التمريض، أن مطالب التمريض ليست مطالب فئوية، وإنما هى قضية أمن قومي، معلقة: "ميصحش الممرض ياخد 15 جنيه في 12 ساعة سهر، الدنيا بتغلى، وهما مستنيين مرتباتهم تزيد".





وأضافت نقيب التمريض، أن هناك برنامج مكثف يؤهل الطبيب البشري والصيدلي وطبيب الإنسان على التحويل لكلية التمريض، لافتة إلى أن قطاع التمريض من أفضل المرتبات في الخارج.





وأِشارت الى أن المجموع الذي يؤهل الطالب للالتحاق بكلية التمريض يقل عن المجموع المؤهل لكليات الطب بنحو 2%، وهناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض.