محافـظ المنوفية: إزالة 332 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن إستمرار شن الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة.





وأشار إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الإثنين بلغ 332 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.





حيث تم تنفيذ 212 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 9 أفدنة و4 قراريط و1 سهم ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر2 و33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدانا و17 قيراطا و18 سهما.





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هذا وقد كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالمصيلحة طريق شبين الكوم – قويسنا بإجمالى مساحة 500 م2، وكذا تنفيذ حالة تعدى على أرض زراعية بقرية ميت الموز بشبين الكوم بمساحة 43 م2 وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





ومن جانبه شدد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.