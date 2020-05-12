هل يجوز للنساء الإطعام بدلا من قضاء أيام رمضان؟ الأزهر يرد

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز للنساء الإطعام بدلا من قضاء أيام رمضان ؟".









وأجابت عائشة عمرو، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صيام رمضان فرض على كل امرأة مسلمة عاقلة بالغة خالية من الأعذار كالحيض والنفاس.





وأشارت إلى أن المرأة في حالة الحيض أو النفاس، لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء بعد الانتهاء من شهر رمضان، لقوله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ".





وأوضحت أن المرأة المريضة مرضا لا يرجى شفاؤه، فلها في هذه الحالة الإطعام أو إخراج الفدية عن كل يوم أفطرته في رمضان، وإذا شفاها الله فيجب عليها القضاء.





6 أسباب للإفطار في رمضان لا تجزئ بها الفدية عن القضاء

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن هناك فرقا بين الفدية والكفارة والقضاء، مشيرًا إلى أن الفدية تكون لعذر يجيز الفطر أو يمنع من الصيام، والكفارة تكون لمن ارتكب محظورًا من محظورات الصيام، أما القضاء فهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.

