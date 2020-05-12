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أخبار العالم

الجزائر تمدد الحجر الصحي 15 يوما إضافيا لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:32 م
الجزائر تمدد الحجر
الجزائر تمدد الحجر الصحي 15 يوما إضافية لمواجهة كورونا
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قسم الخارجي
قررت الجزائر، اليوم، الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما إضافية، كخطوة احترازية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، تمديد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما إضافيا، حيث سيمتد قرار الحجر إلى 31 من شهر مايو الجاري، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد استشارة الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال جراد، في كلمة له، إنه "إذا أردنا التخلص من هذا الوباء في المستقبل القريب ينبغي تجند جميع الجزائريين وعلى جميع الأصعدة".
 
وقد سجلت الجزائر، أمس الاثنين، 5 وفيات و168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5891 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 507 وفيات.
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