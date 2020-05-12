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أخبار البلد

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم المدارس لتسليم الأبحاث ... صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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مريم عزت
تتواجد فرق عمل  النائب محمد أبو العينين،  نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب , منذ الصباح الباكر لليوم الرابع على التوالى ,  للقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المدارس لتقديم  طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية الأبحاث المطلوبة , بشكل صحيح ولحفظ وسلامة الجميع .

وقامت حملة النائب محمد ابو العينين بتعقيم مدرسة عمرو بن العاص الإبتدائية ومدرسة صلاح سالم التجربية و مدرسة محمد فريد الإبتدائية و مدرسة أبو الهول الإعدادية . 

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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين التابعة لـ النائب محمد أبو العينين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.


كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الأشهر الماضية العديد من قوافل الخير التي جابت المحافظات والقرى؛ من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها. 

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